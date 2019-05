Projet "OnE I", de Gustafson, Porter et Browman

publié le 22/05/2019 à 11:20

Il y aura bientôt un jardin géant en plein cœur de Paris. Fini les klaxons et les embouteillages au pied de la Tour Eiffel. La mairie de Paris promet ce mardi matin dans les colonnes du Parisien une ambiance beaucoup plus tranquille. Elle veut en effet piétonniser tout le quartier de la Tour Eiffel, de la place du Trocadéro à la place Joffre, tout au bout du Champ-de-Mars et ce dès 2024.



Un immense jardin de 50 hectares verra le jour : l'équivalent de plus de 70 terrains de football. Le projet va coûter 72 millions d'euros, qui seront précise le Parisien "entièrement financé par la redevance que verse à la ville la société qui gère l'exploitation de la Dame de fer".

Ces aménagements, pour lesquels un appel d'offre international avait été lancé en 2018, sont prévus pour avant les Jeux Olympiques de 2024. Le projet de l'architecte paysagiste américaine Kathryn Gustafson, baptisé "One", a été retenu.

Avec ce projet, les véhicules ne pourront notamment plus traverser la Seine sur le pont de Iéna. Un accès pour les transports en commun et les transports doux sera crée. Le nombre de voies pour les voitures Quai Branly passera de quatre à deux, dans une zone limitée à 20 km/h où les piétons seront prioritaires.

Sur le papier, il faut le reconnaître c'est magnifique : une sorte de Central Park en plein Paris. Mais le projet est loin de faire l'unanimité. La maire LR du XVIe arrondissement, Danièle Giazzi émet quelques inquiétudes. "Encore une fois, je ne participe pas à la volonté de Madame Hidalgo de jeter la voiture hors de Paris".



Les travaux commenceront fin 2020/début 2021 et s'arrêteront en 2023, une fois la partie Trocadéro jusqu'à la place Jacques Rueff délivrée. Après une pause lors des Jeux Olympiques, ils reprendront fin 2024 entre la place Jacques Rueff et l'école militaire pour une livraison finale en 2030.

> VIDÉO - Paris : en 2024, un immense jardin entre la Tour Eiffel et le Trocadéro Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 22/05/2019