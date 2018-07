VIDÉO - "Lighter is better" : Heineken s'excuse après une publicité jugée raciste

publié le 29/03/2018 à 19:08

> "Lighter is better" : Heineken s'excuse après une publicité jugée raciste

La dernière publicité d'Heineken lui vaut de nombreuses accusations de racisme. En effet, le spot télévisé de la célèbre brasserie néerlandaise est pour le moins équivoque. Le slogan choisi pour promouvoir sa dernière bière allégée, "Sometimes, lighter is better", peut en effet être compris de plusieurs façons. Le terme "lighter" peut être traduit par "plus léger", mais aussi par "plus clair".



Problème : la seconde acception de "lighter" semble privilégiée dans la vidéo. Un serveur fait nonchalamment glisser sa bière light sur son bar rutilant. Dans sa course folle, la petite bouteille de verre passe sous le nez de trois personnes noires avant d'arriver à bon port : entre les mains d'une femme à la peau claire. Une séquence d'à peine 30 secondes qui a électrisé la toile.

Le rappeur américain Chance The Rapper a été l'un des premiers à s'offusquer de cette publicité, rapportent nos confrères de BFMTV. "Je pense que certaines entreprises font exprès de diffuser des publicités clairement racistes pour faire le buzz (...) La publicité Heineken 'Sometimes, lighter is better' est terriblement raciste", a-t-il fustigé dans un tweet relayé par plus de 7.000 internautes jeudi 29 mars.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But ¿ I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg — Chance The Rapper (@chancetherapper) 26 mars 2018

Face au tollé, la brasserie a fait son mea culpa et retiré la vidéo. "Nous avons été informés des inquiétudes concernant notre publicité qui a suscité l'attention et a pu être perçue d'une manière différente, ce qui a pu offenser certains", a expliqué le marque sur les réseaux sociaux, mardi 27 mars. Et d'assurer : "Notre référence à 'Parfois, plus léger c'est mieux' se référait uniquement aux bénéfices de la bière elle-même et au fait qu'elle ne contient que 99 calories (...) Nous regrettons que la publicité ait créé une ambiguïté."