Publicité pour "Sugar Daddy" : pourquoi cela pose problème

publié le 27/10/2017 à 01:29

Le site internet incitait des jeunes à se rapprocher de personnes plus âgées et plus riches. C'est l'objet de la polémique qu'a suscité une publicité pour le site de rencontres "Sugar Daddy" exposée devant le campus de Paris Descartes et de l'université Pierre et Marie Curie. Une enquête a été ouverte jeudi 26 octobre pour "proxénétisme aggravé".



Yves Charpennel, président de la fondation Scelles, revient sur la polémique au micro de RTL. Cette fondation vise à combattre l'exploitation sexuelle. "Ce genre de publicité essaie de faire de la prostitution un produit marketing," explique Yves Charpennel. Et de poursuivre : "L'idée, c'est de s'adresser aux personnes les plus vulnérables".

Le président de la fondation Scelles insiste également sur le fait que la proportion d'étudiantes augmente dans ce genre de prostitution, car "on leur fait miroiter des revenus faciles. Or, rien n'est moins facile que la prostitution, qui est le terrain même de la violence et de la discrimination."