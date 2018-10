VIDÉO - Le prix Nobel de physique rattrapé par une vidéo polémique

et AFP

publié le 05/10/2018

Un prix Nobel et une polémique. Gérard Mourou, qui s'est vu décerner le prestigieux prix Nobel de physique avec deux autres scientifiques début octobre, est dans la tourmente depuis qu'une vidéo parodique tournée en 2010 a refait surface.



On y voit le chercheur français vanter les lasers de haute puissance dont il est un pionnier, habillé en blouse blanche, lunettes et sur-chaussures, en dansant au milieu de laborantines en petite tenue dans la salle de lasers de l'école Polytechnique à Paris.

Le comité Nobel a condamné la vidéo, qui "fait écho à des attitudes que l'Académie royale des sciences de Suède (qui décerne le prix, ndlr) ne partage pas". Le comité a néanmoins apporté son soutien au scientifique, indiquant avoir "récompensé les découvertes et inventions fantastiques du professeur Mourou". "Aucun autre aspect n'entre en ligne de compte. Ce n'est pas un prix pour des vidéos ou des films, c'est un prix pour la science."

Gérard Mourou se défend et parle d'un clip tourné avec "humour" pour "montrer la science sous un angle décontracté". "Il existait d'autres clips de ce genre à l'époque et j'ai donc accepté."