La chronique de Laurent Gerra du 9 mars 2021

publié le 09/03/2021 à 10:33

Quelques jours après son interview au 20 Heures de TF1, Nicolas Sarkozy est de passage sur RTL par la voix de l'imitateur Laurent Gerra pour s'enorgueillir de son score d'audience. "Elle est pas là celle qui est toujours habillée en rouge, comme Anne Roumanoff, sauf qu’elle, elle fait bling-bling quand elle marche avec toutes ses breloques autour du cou ? Mais si ! Celle qui donne les audiences de la télé", demande l'ex-président imité par l'humoriste.

"Ah, vous voulez parler d’Isabelle Morini-Bosc ?", propose Mlle Jade. "C’est ça, on l’appelle 'Le manège à bijoux' dans le métier. C’était pour qu’elle redonne l’audience de mon passage au JT de TF1", frime-t-il par la voix de Laurent Gerra. Présente en studio, elle énonce le chiffre de 7 millions de téléspectateurs.

"7 millions ! Il parait que comme quoi j’ai écrabouillé la concurrence. Laminé le petit Barthès qui est toujours étriqué dans ses vestes The Kooples. Broyé Hanouna qui met des nouilles dans son slip. J’ai même atomisé Roland", imite Laurent Gerra. "Oui, Roland Marci, le patron du Mistral dans Plus Belle La Vie. Vous avez vu les commentaires de Télé Z ? 'Un score stratosphérique pour l’ancien président'. Et Télé 7 Jours : "Sarkozy fait toujours recette". Et je vous dis pas ça pour me vanter hein", ajoute Nicolas Sarkozy imité par notre humoriste.