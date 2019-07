La chronique de Laurent Gerra du 9 juillet 2019

publié le 09/07/2019 à 09:25

Ce mardi 9 juillet, Jack Lang nous parle d'un événement qu'il a organisé : "Une grande course cycliste, le Tour de Saint-Dié". "Sur la ligne de départ, la Taverne du Vieux Bouc, vous pouvez reconnaître Remirmond Poulidor, éternel second, Bernard Inoui mais aussi sur leur tandem sans selles, les inséparables Robique et Bouc. Il y avait aussi Omar Melade, un sprinteur saoudien. Sans oublier le champion qui a déjà gagné cinq fois la Grande Boucle de Saint-Dié, Chaude Lance Armstrong", se réjouit-il.

Jack Lang est revenu "sur un incident venu ternir l'affaire". En effet, "à l'occasion d'un contrôle antidopage (..), après avoir analysé les pipettes d'urine à l'ancienne, c'est-à-dire en y goûtant, Gérard Cherpion a décrété que les urines de Chaude Lance Armstrong présentaient des traces d'anabolisant sous forme de munsteroïdes et aussi des conocoques", déplore l'ancien ministre de la Culture.

"Acteurs sur leur tandem d'une échappée d’anthologie", Robique et Bouc "ont eu l'imprudence de s'arrêter derrière un buisson pour se prodiguer des massages dorsaux très appuyés. La bête en a profité pour les manger, on ne les a reconnu qu'à leur casquette", relate Jack Lang.