La chronique de Laurent Gerra du 18 mars 2019

publié le 18/03/2019 à 10:17

Le week-end du couple Macron dans les Pyrénées a été écourté par les violences commises lors de la manifestation des "gilets jaunes" ce samedi. Un séjour au ski qui commençait bien pour "Brizitte", "à siroter un verre de vin chaud pendant que le p’tit passe son flocon". Quand le président a soudain alerté son épouse des dommages causés sur les Champ-Elysées, notamment l'incendie du Fouquet's. Un drame pour Nicolas Sarkozy, "Où c’est que maintenant je vais boire mes Perriers rondelle avec ma Carlita ?", s'affole l'ancien président français en apprenant la nouvelle.



Le gouvernement propose une nouvelle journée de solidarité pour financer la prise en charge des personnes âgées dépendantes. L'expert en économie François "Langlet" livre son analyse : "En langage macronien, ce projet peut se traduire par : "ces feignasses de Français n’en foutent pas une, on va donc leur sucrer un jour férié, ça leur donnera le goût de l’effort".

L'ancien ministre de l’Intérieur Gérard Collomb fait face aux critiques de son ancien adjoint. Jeune de corps et d'esprit, il regrette cependant, "J’aurais pu rester dans la course comme Castaner à boire des vodkas pomme et à galocher des meufs dans les bars sur du K-Maro."

Le député et bergé Jean Lassalle présente "à tous les parigots, têtes de veaux" son "bioBique" intitulé L'homme en résistance et alerte ses "compatriotes" sur les dangers de l'Europe "qui veut nous tondre comme les brebis".