La chronique de Laurent Gerra du 10 mars 2021

publié le 10/03/2021 à 10:32

Le confinement le week-end passe de plus en plus mal dans la population française. Et plus généralement beaucoup s’interrogent sur la pertinence des mesures gouvernementales. C’est le cas de nos amis Les Deschiens. "36 15 code qui n’en veut de l’opinion avec aujourd’hui mon gars Bruno Lochet… Alors quel est ton avis sur le corona… sur le corano… sur le conardo… aaaaaah… bref ! Quel est ton avis, mon Bruno ?", pose François Morel imité par Laurent Gerra

"Bah moi, j’comprends pas, passe que Macron, il nous dit qu’il faut ouvrir la fenêtre pour aérer dans la maison mais Véran, il nous empêche d’aller prendre l’air dehors le week-end… Donc si j’comprends bien, j’ai le droit d’ouvrir la fenêtre mais j’ai pas le droit d’ouvrir la porte !", s'étonne Bruno Lochet par la voix de Laurent Gerra.

"Oh oh mon Bruno ! Mais dis-moi, tu es mûr pour être éditorialisse chez Pascal Praud… voire épidémiologisse sur BFM TV !", admire François Morel imité par l'humoriste.