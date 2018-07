publié le 30/05/2016 à 17:34

Une descente aussi vertigineuse que spectaculaire. Le 27 mai 2016, la société privée SpaceX a réussi un double exploit : la mise en orbite du satellite Thaicom 8, grâce à sa fusée Falcon 9, et surtout le retour sans incident du propulseur sur la planète Terre, sur une plateforme située en plein océan Atlantique.



Dans cette vidéo de 30 secondes, filmée grâce à une caméra embarquée située à l'extérieur du Falcon 9, on peut suivre l'incroyable parcours du propulseur. Après avoir déposé Thaicom en orbite à 91.000 km de la Terre, le propulseur se dirige à nouveau vers l'atmosphère, où il descend à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. Son ralentissement a été rendu possible grâce à du carburant gardé en stock.

Cette opération délicate est une première : avant SpaceX, les premiers étages des propulseurs étaient rejetés dans les océans après avoir décollé. La prouesse permettra à l'entreprise d'Elon Musk de réutiliser le lanceur pour une autre mission, et ainsi d'économiser plusieurs millions de dollars.