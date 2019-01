et AFP

Les "gilets jaunes" commencent à inspirer les artistes. Dans une rue du XIXème arrondissement de Paris, une fresque en solidarité au mouvement a fleuri sur un mur. C'est l'oeuvre du street-artist Pascal Boyart, dit PBOY, qui l'a réalisée entre mercredi 2 janvier et dimanche 6 janvier.



Cette fresque de 9 mètres est largement inspirée du célèbre tableau d'Eugène Delacroix, "La Liberté guidant le peuple", représentant la Révolution de juillet 1830. Comme dans l'oeuvre de Delacroix, on y voit une Marianne coiffée du bonnet phrygien et brandissant le drapeau français. Derrière elle, des manifestants la suivent, portant des gilets jaunes.



"J'ai voulu reprendre le thème de ce tableau, un des plus connus dans le monde, et le mettre au goût du jour" des événements actuels, a expliqué l'artiste. Ce peintre de 30 ans n'en est pas à sa première fresque dans les rues de la capitale.

Sa marque de fabrique : apposé un QR code en bas de ses oeuvres, ce qui lui permet de recevoir des dons. Cette fois-ci, il a indiqué avoir caché une énigme dans l'oeuvre, un "puzzle bitcoin". Si le spectateur trouve une "clé privée" en observant la fresque, il pourra gagner 1.000 euros en bitcoin.