et Thibaut Deleaz

publié le 21/08/2018 à 06:58

La CGT tire la sonnette d'alarme à l'hôpital d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Le syndicat a déposé un avis de danger grave et imminent lundi 20 août lors d'un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Il dénonce un manque chronique d'effectifs, encore accru cet été avec les vacances du personnel.



Selon les représentants syndicaux de l'hôpital Charles-Foix, il arrive qu'un seul infirmier se retrouve à gérer seul 50 patients. Une situation qui inquiète les proches des patients. Suzanne rend visite à sa mère hospitalisée, et décrit des infirmières "à bout". "Ça fait 15 jours que ma mère est là, elle n'a eu que deux douches."

Des prises de tensions reportées, des pansements non posés... Fabrice entend cela à chaque fois qu'il vient rendre visite à son oncle. "C'est très grave mais (...) on ne peut rien faire, regrette-t-il. Devant vous tout se passe bien mais peut-être que derrière tout se passe mal."

Tout le monde est à bout Julie, aide-soignante





Beaucoup d'aides-soignants s'en veulent de ne pas pouvoir faire leur métier comme avant. "Tout le monde est à bout", confie Julie, aide-soignante à Charles-Foix. "On se rend tous compte (qu'il y a des problèmes, ndlr), et c'est pour ça que tout le monde craque."



Face à la situation, l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) concède avoir des difficultés à remplacer les absences estivales. Mais elle assure que la situation devrait s'améliorer à la rentrée. La CGT a quant à elle pris rendez-vous avec la direction de l'hôpital mardi 21 août.