Vacances scolaires : découvrez le calendrier de l'année 2021-2022

La rentrée approche à grands pas et pour s'y retrouver, le ministère de l'Éducation nationale met en ligne le calendrier scolaire 2021-2022. Sur celui-ci, figurent les dates de toutes les vacances scolaires, qui varient selon la zone dans laquelle se trouve l'académie.

Cette année, c'est le jeudi 2 septembre 2021 que les élèves feront leurs rentrées scolaires. Les enseignants, eux, auront une pré-rentrée un jour avant, le 1e septembre. L'année scolaire s'achèvera le jeudi 7 juillet 2022. Mais entre temps, il y aura bien évidemment des périodes de vacances.

Le ministère précise bien que "Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués" mais aussi "Les vacances débutant le samedi, pour les élèves qui n'ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après les cours.", comme indiqué sur leur site.

Les vacances de la Toussaint sont les premières à avoir lieu pour l'intégralité des élèves français. Elles débuteront le 23 octobre et s'achèveront le dimanche 7 novembre 2021, au soir.

Des vacances de Noël qui commencent le 18 décembre

Pour les fêtes de fin d'année, là aussi, les vacances sont les mêmes pour tout le monde. Elles commenceront le samedi 18 décembre 2021. La rentrée aura lieu le lundi 3 janvier 2022.

C'est à partir des vacances d'hiver que les vacances seront différentes en fonction des académies. C'est la zone B, comprenant les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg qui ouvrira le bal, avec des vacances du 5 au 21 février 2022. Une semaine plus tard, le 12 février, c'est la zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) qui sera à son tour en vacances, jusqu'au 28 février 2022. Enfin les vacances d'hiver seront conclues par la zone C du 19 février au 7 mars 2022 (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles).

9 avril 2022 : début des vacances de printemps

Les vacances de printemps commenceront le 9 avril et se dérouleront jusqu'au 25 avril 2022 pour la zone B. Du 16 avril au 2 mai 2022, c'est la zone A qui prendra le relais pour ces vacances. C'est une nouvelle fois la zone C qui conclura cette période de vacances, en profitant de congés du 23 avril au 9 mai 2022.

Pour les prochaines vacances et grandes vacances, il faudra attendre le mois de juillet et la fin de l'année scolaire. Les cours se termineront donc le 7 juillet 2022.