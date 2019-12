Vacances de Noël : les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

publié le 18/12/2019 à 17:33

Les vacances de Noël commencent ce vendredi 20 décembre au soir pour toutes les écolières et tous les écoliers de France métropolitaine. De nombreuses familles vont profiter ce week-end pour partir en vacances et rejoindre leur famille pour les fêtes. Et malgré la grève des transports, les conditions de circulation s'annoncent assez clémentes, avec une France en orange samedi, et seulement l'Île-de-France en orange vendredi.

En détails, ce vendredi 20 décembre la circulation s'annonce habituelle dans les deux sens sur l'ensemble de la France, hormis dans le sens des départs en Île-de-France. Bison Futé conseille de quitter ou traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles entre 10h et 12h ou après 20h.

Samedi 21 décembre, l'ensemble de la France est en orange dans le sens des départs et en vert dans le sens des retours. Bison Futé recommande de ne pas quitter ou traverser l'Île-de-France entre 10h et 19h et les grandes métropoles entre 10h et 18h.

Les conditions de circulation du samedi 21 décembre 2019 selon Bison Futé Crédit : Bison Futé

Les conditions de circulation habituelle sont prévues dimanche 22 et lundi 23 décembre. Mardi 24 décembre, l'Île-de-France est classée en orange dans le sens des départs. Le reste de la France est en vert.