Une association anti-PMA détourne une photo issue d'une banque d'images

"Juristes pour l'enfance", c'est le nom ronflant de cette association anti-PMA, proche de la Manif pour tous, qui a sorti cette semaine une affiche illustrée par une photo choc en noir et blanc, censée montrer à quel point les enfants nés de PMA seraient malheureux. Sur l'image, une jeune fille blonde de profil. Elle a le regard perdu dans le vide.



Cette jeune fille s'appelle Emma, elle a 15 ans. En arrière-plan, une vitre embuée sur laquelle tombe la pluie, et ce slogan : "Son père elle ne l'aura jamais. Ses deux mamans l'ont décidé". Sauf qu'Emma, l'Association des familles homoparentales l'avait déjà vue auparavant sur plusieurs sites internet, où elle est tour à tour dépressive, en manque de sommeil, où elle a fugué ou encore souffre d'une crise d'hémorroïdes.

En fait, Emma n'existe pas. La photo de cette jeune fille a été achetée sur une banque d'images sur le web, Shutter Stock, qui paye des photos et les revend généralement aux médias. En réalité, Emma s'appelle Natacha et a grandi en Russie, avant de vivre avec sa famille à Belgrade.

C'est la fille de l'auteur du cliché, le photographe professionnel Alex Novikov, qui témoigne sur RTL. "Cette photo, qui représente ma fille Natacha, a été réalisée en Russie, à Krasnodar, en 2012, dans notre appartement. Pour créer une atmosphère triste, j'ai éclaboussé la fenêtre avec de l'eau et j'ai demandé à ma fille de s'asseoir sur le rebord de la fenêtre et de penser à quelque chose de triste."



Désormais, sa fille est âgée de 16 ans, elle étudie les mathématiques et pratique la danse contemporaine. "Elle rêve de visiter différents pays, notamment en France. Elle porte même un pendentif avec la Tour Eiffel. Elle ne souffre pas de dépression ni d'hémorroïdes. Nous vivons ensemble, notre fille, sa mère et moi, son père", poursuit Alex Novikov.

Aujourd'hui, le photographe est en colère contre l'utilisation qui a été faite de la photo, et a écrit au site pour demander des explications. "Si par exemple un acteur se suicide dans un film, ça ne signifie pas que dans la vraie vie il va se suicider. (...) Mais le fait de présenter ma fille comme une vraie personne avec un nom et un destin, c'est quelque chose de différent. Natacha est une fille bien, et pour nous ce mensonge est extrêmement désagréable".

Ce soir, Alex Novikov attend toujours une réponse, déjà obtenue de son côté par l'Association des familles homoparentales. Les anti-PMA de Juristes pour l'enfance n'ont pas le droit d'utiliser cette image pour des raisons politiques, et de donner une fausse identité à Natacha. Inquiétant pour des juristes, non ? Ou peut-être que trouver une enfant véritablement triste à cause de sa naissance par PMA était en fait... impossible.

