Jérôme Cahuzac, entre ombre et lumière pour son procès en appel

publié le 16/02/2018 à 20:24

L'ombre et la lumière, ou quand une photo illustre parfaitement la défense de l'ancien ministre du Budget. Le procès en appel de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale et blanchiment s'est ouvert lundi 12 février. "J'avais une part d'ombre, et cette part d'ombre est aujourd'hui en pleine lumière", a déclaré l'ancien ministre.



En pleine lumière sur la photo également, grâce à un rayon de soleil, Jérôme Cahuzac, chemise blanche sous sa petite doudoune, est au centre de l'image. Le visage fermé, comme aveuglé, il fixe l'objectif. On devine les cicatrices de sa chute.

L'ancienne étoile de la hollandie est encadrée par ses avocats, Éric Dupond-Moretti, "Acquitattor", et son associé Antoine Vey. Tous deux dans l'ombre. Nous sommes le lundi 12 février dans l'après-midi, près du Palais de justice de Paris. Jérôme Cahuzac repart de la première journée d'audience. Il vient de reconnaître à la barre sa peur d'aller en prison.

Cahuzac peu enclin à se faire photographier

"On a photographié sa sortie de la salle d'audience et je me suis dit qu'il allait peut-être ressortir par le 36 quai des Orfèvres, raconte l'auteur du cliché, le photographe de l'AFP Éric Feferberg. J'ai fait des photos de lui parce qu'il attendait un taxi pour repartir avec ses avocats. Il me tournait le dos puis à un moment donné il m'a demandé si je n'avais pas assez de photos et Dupond-Moretti m'a également demandé si je pouvais m'arrêter", poursuit le photographe.

L'homme politique et le chirurgien, deux Cahuzac

La métaphore de l'ombre et de la lumière constitue la défense de Jérôme Cahuzac depuis qu'il a reconnu avoir bien possédé un compte en Suisse. D'un côté le Jérôme Cahuzac socialiste, maire, député, ministre chargé de lutter contre la fraude fiscale. De l'autre, le médecin flambeur - Birdie, du nom de code de son compte à la banque suisse UBS.



À l'audience, le psychiatre Daniel Zagury, qui a expertisé Jérôme Cahuzac à la demande de maître Dupont-Moretti, est aussi allé en ce sens. "L'homme politique engagé pour le bien public n'était plus redevable au jeune chirurgien brillant qui avait gagné beaucoup d'argent. Sa conscience morale estimait qu'il y avait prescription, qu'il avait largement lavé cette tache par son comportement politique", a-t-il fait remarquer.



"Il ne faut pas interpréter ce cliché comme un retour à la lumière de Jérôme Cahuzac. C'est juste un braquage de projecteur sur lui", analyse Éric Feferberg. Éviter l'ombre de la prison pour la lumière - non pas des projecteurs, mais de sa maison en Corse où vit désormais l'ex-ministre - tel est en tout cas le souhait de Jérôme Cahuzac... Fin du procès mercredi 21 février.