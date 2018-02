Elon Musk toujours plus proche de Mars avec le lancement de Falcon Heavy

publié le 09/02/2018 à 21:35

Incroyable coup de communication d'Elon Musk. Mardi 6 février au soir, pendant que plusieurs automobilistes étaient bloqués par la neige sur les routes d’Île-de-France, un petit cabriolet rouge cerise, un roadster du constructeur électrique Tesla, roulait - ou plutôt volait - sans encombre dans l'espace.



La scène semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. On la doit à Elon Musk, fondateur de Tesla et de Space X. L'inventeur voulait marquer les esprits pour le lancement de sa Falcon Heavy, la plus puissante fusée au monde. Une voiture de sport dans la nuit. En arrière-plan, on distingue la terre, notre planète bleue.



Au volant, un mannequin en scaphandre blanc conduit d'une main. Son bras gauche nonchalamment posé sur la portière, direction : mars ! Le chauffeur s'appelle Starman, hommage à David Bowie... L'autoradio est censé jouer en boucle Space Oddity. Sur l'écran du GPS est affichée la phrase "don't panic" - "ne paniquez pas". Sur la carrosserie, une petite plaque "fabriqué par des humains sur Terre". Elon Musk rêve que sa voiture soit découverte par des extraterrestres.

"Le coup de comm' est fabuleux", s'enthousiasme Sylvestre Maurice, astrophysicien. Elon Musk, à l'origine de ce pari complètement dingue, ne fait pas cela uniquement pour nous faire rêver. La fusée Falcon Heavy, ultra-puissante, qui transportait le cabriolet, doit servir à mettre en orbite des satellites pour un coût trois fois moins cher que ses concurrents. "Elle préfigure un bouleversement - bouleversement déjà fait par SpaceX qui a révolutionné l'espace en faisant les lanceurs réutilisables à relativement bas coût, rappelle Sylvestre Maurice. Maintenant la deuxième révolution consiste à préparer des fusées de plus en plus puissantes."

Car le véritable objectif d'Elon Musk est la conquête de Mars. "Il faut quand même rendre grâce à Elon Musk, d'entretenir un engouement public sans lequel l'exploration de Mars ne peut se faire, estime Sylvestre Maurice. Mais qu'il ne fasse pas croire à tout le monde que Mars est pour demain, il y a encore un long chemin", poursuit le scientifique, tout en affirmant "je pense que le premier Homme à aller sur Mars est né".



En attendant, sur terre, la Tesla Roadster rouge sera disponible à la vente en 2020, au prix de 172.000 euros. Celle-ci est d'ores et déjà disponible en commande, il vous en coûtera 43.000 euros d'avance.