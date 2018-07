publié le 30/12/2017 à 10:13

Son geste est hautement symbolique. Raphaël Pitti, médecin humanitaire et élu municipal de Metz (Moselle) a renoncé à son titre d'officier de la Légion d'honneur décerné par Emmanuel Macron en juillet en signe de protestation contre le désengagement de l'État vis-à-vis des demandeurs d'asile.



Élu en charge des urgences sanitaires et sociales à la mairie de Metz, il a publié vendredi 29 décembre dans les colonnes de Libération une lettre intitulée "Pour un bon Noël, monsieur le président" dans laquelle il explique son geste. Raphaël Pitti a envoyé cette lettre à Emmanuel Macron et doit rencontrer deux de ses conseillers le 3 janvier, a-t-il indiqué.

"Depuis longtemps, l'État est défaillant" dans la prise en charge des demandeurs d'asile et "la coercition envers les migrants" s'est accentuée, a-t-il constaté. "Il n'y a pas de volonté (politique), les personnes (demandant l'asile) ne sont pas les bienvenues", a-t-il déploré.

Spécialiste de la médecine de guerre, il a été promu officier de la Légion d'honneur le 14 juillet par la première promotion du quinquennat d'Emmanuel Macron, à qui il avait apporté son soutien dès septembre 2016. Le président de la République "avait un discours très humaniste, tout ça allait dans le bon sens et voilà que tout a changé mi-décembre", a regretté Raphaël Pitti.

Une circulaire, dans le cadre du projet de loi sur l'immigration et l'asile, prévoit notamment le recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. "D'entendre le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dire qu'un Érythréen ou un Syrien peut demander l'asile, mais pas un Sénégalais... ce n'est pas à lui de décider qui a le droit de demander l'asile", s'insurge l'humanitaire. Et l'élu de regretter que "le gouvernement ne (prenne) pas la mesure de la politique migratoire" et prône l'organisation "d'assises nationales de l'émigration et de l'intégration". "Le mouvement migratoire s'est amorcé et va s'amplifier, il faut en faire une cause nationale", a-t-il souhaité.



Raphaël Pitti avait dénoncé les "conditions, indignes de la France" dans lesquelles vivaient entre 800 et 1 000 adultes et enfants principalement originaires d'Albanie, du Kosovo, d'Afghanistan ou d'Afrique, dans le camp de Blida à Metz, démantelé le 15 novembre. "J'ai été en Belgique et en Allemagne, j'ai vu les conditions d'accueil et j'ai honte de mon pays", a protesté l'ancien médecin de guerre. Raphaël Pitti, ancien chef du service de réanimation dans une clinique à Nancy.