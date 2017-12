et Sarah Belien

publié le 26/12/2017 à 08:45

Le pape François appelait hier les catholiques et plus largement le monde entier à faire preuve d'hospitalité devant le drame des migrants. Un propos que Florian Philippot "comprend". Mais pour le leader des Patriotes, le responsable politique et gouvernemental doit faire un choix entre son cœur d'homme ou de femme ou ses "responsabilités", explique-t-il au micro de RTL.



Florian Philippot défend également une ligne selon laquelle il faut "permettre à chacun de vivre sereinement en paix en tranquillité dans son propre pays." C'est un acte de "premier humanisme" pour l'ancien numéro 2 du Front national. Face à la migration de personnes fuyant la guerre ou les changements climatiques dans leur pays, le patriote reconnaît qu'"il n'y a jamais de plaisir pour personne de quitter son pays".



Florian Philippot fait référence aux "trafics (...) qui font prendre des risques considérables à la population qui arrive ensuite dans nos pays." Selon lui, la France n'a "rien à offrir" aux migrants. Le Pays est déjà confrontée à d'autres problèmes, "une pauvreté indigne, beaucoup de chômage, de violence dans certains quartiers", que ces phénomènes vont "renforcer", conclut le leader des Patriotes.