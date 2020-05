Un enfant disparaît toutes les 10 minutes en France

publié le 25/05/2020 à 12:08

Depuis 2003, en France, tous les 25 mai est célébrée la Journée internationale des enfants disparus. Fugue, enlèvement... en 2019, le chiffre des disparitions s'élève à 51.287, soit une disparition toutes les dix minutes, relate Le Parisien. Plus d'un tiers des enfants ont moins de quinze ans.

Dans la grande majorité des cas (49.846), la disparition est une fugue et la plupart des enfants et adolescents reviennent chez eux ou sont retrouvés sains et saufs. Viennent ensuite les disparitions inquiétantes (918), puis les enlèvements parentaux (523).



Cette Journée internationale des enfants disparus est l'occasion pour plusieurs associations de faire connaître le 116.000. Ce numéro européen et gratuit est disponible 24 heures sur 24 pour recevoir les appels des personnes concernées par une disparition d'enfant.

"Grâce à ce dispositif, nous pouvons offrir un accompagnement, une prise en charge, un suivi des parents (...). Il y a une aide sociale, parfois psychologique, à apporter face à des proches démunis et perdus", explique au Parisien Laureen Burbau, directrice de la communication de Droit d'enfance.