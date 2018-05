Uber montre à quoi vont ressembler ses futurs taxis volants

publié le 09/05/2018 à 17:22

Les contours du futur service Uber Air se précisent. Uber a donné des informations sur son projet de taxis volants à l'occasion de la conférence Uber Elevate organisée mardi 8 mai à Los Angeles, en Californie. Le spécialiste du transport a réaffirmé son objectif de lancer des vols commerciaux en 2023, sous réserve d'obtenir le feu vert des autorités, après des phases de test prévues en 2020 à Los Angeles, Dallas et Dubaï. À terme, Uber espère pouvoir lancer des centaines de taxis volants dans les grandes agglomérations pour désengorger les routes et améliorer la mobilité urbaine.



Uber ne construira pas lui-même ses taxis volants. La société collabore avec des groupes industriels, la Nasa et l'armée américaine afin de concevoir des engins électriques aux lignes futuristes au carrefour du drone et de l'hélicoptère. Un premier cahier des charges a été fixé pour les partenaires de la société. Les véhicules seront totalement électriques et capables de voler entre 240 et 320 km/h et entre 300 et 600 mètres d'altitude. Ils devront avoir une autonomie minimum de 96 km et être en mesure de transporter de deux à quatre passagers. Ils devront être résolument silencieux pour ne pas gêner les populations.

Les équipes de CNBC ont pu observer la démonstration d'un de ces prototypes.

> First look at Uber's flying taxi models

Des aires d'atterrissage sur les toits des immeubles

Les taxis volants décolleront et atterriront à la verticale sur des ports dédiés qui devront gérer plusieurs centaines d'allées et venues chaque heure. "Le taxi aérien devra se poser quelque part pour prendre les passagers. Il lui faudra plus d'espace que les 3 mètres carrés nécessaires à un taxi classique. Ce qui est imaginé actuellement, ce sont des "vertiports" ou "vertistops" qui pourraient être aménagés sur les toits de grandes tours", explique à RTL Claude Le Tallec, du Centre français de recherche aérospatiale.



Dans un premier temps, les vols seront pilotés par un humain. Mais Uber ambitionne d'automatiser le service à l'avenir pour passer à un vol autonome. Le futur service fonctionnera avec une application complémentaire au service de VTC actuel. Des courses pourront comprendre plusieurs étapes et mêler des trajets sur les routes et dans les airs. Uber espère pouvoir proposer des prestations d'un montant identique à celui d'une course en voiture berline avant de baisser le prix lorsque le service disposera d'un nombre important d'usagers.

La voiture volante devient réalité

Uber n'est pas le seul projet dans l'air. Ces derniers mois, des dizaines de startup et des groupes aéronautiques ont présenté des prototypes plus ou moins aboutis. Certains sont déjà prêts à décoller pour des exercices grandeur nature. Les spécialistes les voient se généraliser dans les prochaines années. Mais il faudra pour cela adapter la législation, mettre en place des infrastructures pour soutenir le trafic aérien et régler le problème de l'autonomie.

> Les voitures volantes vont bientôt envahir le ciel Crédit Image : Volocopter | Crédit Média : RTLnet | Date : 26/11/2017