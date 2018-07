Travailleurs détachés : pour Patrick Liébus, "il faut une véritable coordination"

publié le 30/05/2016 à 14:14

Patrick Liébus était à Matignon ce lundi 30 mai dans la matinée afin de remettre le rapport de la Commission de lutte contre le travail illégal. En 2015, on comptait 286.000 travailleurs détachés, c'est-à-dire des salariés étrangers travaillant en France et payant leurs charges dans leur pays d'origine. Leur nombre a bondi de 25% en un an.



"Les contrôles jouent forcément sur ces résultats", note le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Selon lui, les entreprises fautives sont moins nombreuses et les travailleurs détachés sont davantage déclaré car les sanctions peuvent être "extrêmement importantes". "Malgré tout, il en manque quand même beaucoup. Le compte n'est pas juste quant à ceux qui travaillent en travailleurs détachés sur notre territoire", ajoute-t-il au micro de RTL.



Selon Patrick Liébus, l'une des solutions est de "multiplier encore les contrôles". Il s'explique : "Il faut une véritable coordination entre les services de police, les douanes, la DIRRECTE et les URSSAF". Le renfort de la loi peut aussi être un outil efficace.

La réduction du taux de TVA (à 5,5%) a aidé à faire chuter le nombre de travailleurs non déclarés. Patrick Liébus estime qu'Arnaud Montebourg "parfaitement raison" quand il propose de former des travailleurs locaux plutôt que d'employer des travailleurs détachés, surtout en période de chômage. "Il faut aussi que l'Europe nous aide et nous accompagne", conclut-il.