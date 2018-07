publié le 28/07/2018 à 16:43

Derniers coups de pédale avant la fin du 105e Tour de France. La 21e étape de l'édition 2018 se terminera dimanche 29 juillet, avec comme chaque année, plusieurs tours sur les Champs-Élysées à Paris. Pour que tout se passe au mieux, la préfecture de police de Paris a mis en place des restrictions de circulation et un périmètre de sécurité.



Dimanche, les coureurs s'élanceront de Houilles dans les Yvelines, avant de traverser plusieurs villes du département et de rejoindre Paris vers 17h40 par les Hauts-de-Seine et le bois de Boulogne. Les sportifs parcourront huit fois la boucle des Champs-Élysées et du jardin des Tuileries. La caravane du Tour fera quant à elle son entrée dans la capitale peu avant 16 heures.

La circulation sera restreinte sur les axes traversés par les cyclistes, mais aussi dans un périmètre aux alentours des Champs-Élysées dès 9h30 le matin. De nombreuses lignes de bus seront déviées pendant le passage du Tour.

La zone d'interdiction à la circulation dimanche 29 juillet 2018 à Paris Crédit : Préfecture de police de Paris

Périmètre de sécurité sur les Champs-Élysées

Pour les spectateurs qui souhaitent se rendre sur les Champs-Élysées, la préfecture de police met en place un périmètre de protection. Les rues seront barrées et un filtrage sera effectué, comme lors du 14 juillet ou de la finale de la Coupe du Monde.



Ce périmètre sécurisé va entraîner la fermeture de plusieurs stations de métro : les stations Tuileries, Concorde et Champs-Élysées-Clémenceau seront fermées dès le début du service, indique la RATP. Les stations Franklin Roosevelt et George V fermeront à leur tour dès 9 heures. Les correspondances ne seront pas assurées dans ces stations.