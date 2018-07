publié le 28/03/2017 à 00:39

Thibault Guilhem aurait dû se rendre au concert des Eagles of Death Metal, le 13 novembre 2015 au Bataclan à Paris. Mais pour des raisons professionnelles, le jeune homme se décommande au dernier moment. Ce soir-là, 90 personnes perdront la vie sous les balles de trois terroristes. Pour aider ses amis blessés dans cette salle de concert mythique, le jeune homme a fondé l'association The Hummingbirds project, qui réalise une vente aux enchères d'objets ayant appartenu à des artistes. Elle se déroulera le 5 avril prochain à l'Hôtel de ville de Paris. L'opération est baptisée Projet Colibri.



De part son travail dans le monde de la musique, Thibault Guilhem dispose de nombreux contacts qui lui permettront d'attirer l'attention d'artistes. Et "de fil en aiguille, on a commencé à avoir des dons de The Kills, de Vanessa Paradis, de Benjamin Biolay, jusqu'à ce que l'on reçoive un coup de fil en novembre nous disant : 'Metallica veut vous remettre un don en direct'", se rappelle-t-il. The Hummingbirds project, qui réunit de l'argent pour toutes les associations d'aide aux victimes, assiste l'ensemble des victimes d'attentats commis depuis 2015.

Guitare de Nicolas Sirkis, veste en cuir de Bernard Lavilliers, caisse claire de Metallica... Certains objets risquent de partir assez rapidement. Une autre vente aux enchères se déroulera sur eBay à partir du 6 avril. La moitié des fonds récoltés iront aux associations d'aide aux victimes quand l'autre servira à lancer un appel à projet pour tenter de renouer le dialogue social, afin "que les gamins puissent avoir d'autres objectifs que de se lancer dans le jihadisme".