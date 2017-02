publié le 14/02/2017 à 10:06

Benjamin Biolay s'apprête à sortir un nouvel album. Le chanteur, qui a triomphé vendredi 10 février sur la scène du Zénith de Paris en recevant la Victoire de la musique de l'album de l'année, vient de dévoiler une nouvelle chanson, Roma (amoR). L'auteur-compositeur poursuit sa découverte des sonorités d'Amérique du Sud, et en particulier de l'Argentine. Benjamin Biolay nous présente ce premier extrait, très prometteur.



"C'est une chanson que je rêvais de faire avec un groupe argentin qui s'appelle Illya Kuryaki and the Valderramas. Elle a été enregistrée pour le premier disque Palermo Hollywood. C'est vraiment la musique d'Argentine d'aujourd'hui, confie le chanteur au micro de RTL. Ça a l'air très italien, ça ressemble un peu à la disco d'antan. On peut y entendre un peu du Adriano Celentano. Buenos Aires a une énorme influence italienne. J'ai tendance à pas aimer les chansons trop évidentes. Je suis très fier de cette chanson parce que c'est encore un pont entre la France et l'Argentine."

Nouvel album "Volver" le 19 mai

Benjamin Biolay nous avait annoncé que le voyage entamé avec Palermo Hollywood n'allait pas s'arrêter là, qu'il y aurait rapidement une suite. Et bien cette suite, ce sera le disque Volver, attendu le 19 mai prochain. L'interprète de La Superbe se trouve dans une éclatante phase d'inspiration. Cette chanson Roma (amoR), est à la fois pop, classique et disco, et promet un nouvel album de qualité.