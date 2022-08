Le jour où je suis tombé amoureux : l'amour à distance d'Armando

Armando et Alexandra

Ce dimanche 10 juillet, Armando raconte le jour où il a rencontré Alexandra, une collègue de Munich avec qui il a discuté pour un projet de travail, avant que la discussion ne dépasse le cadre professionnel.

Et même si Armando et Alexandra ne travailleront finalement pas sur un projet commun, ils gardent contact. Pendant deux mois, ils échangent tous les jours des messages, des photos, des vidéos, jusqu'au jour où Armando décide de lui rendre visite à Munich.

"Ce jour-là, c'est un jour un peu spécial pour moi. Je suis dans le taxi, il ne fait pas beau dehors, mon cœur est un peu palpitant, un peu serré. Je ne suis pas stressé, je n'ai pas peur, mais j'ai forcément l'excitation de la rencontre qui monte en moi".

Mais à sa vue, Armando est subjugué : "Dans ma tête, je me dis que j'ai de la chance de connaître ça". Après un dîner en tête à tête autour de pizzas et sur un fond musical de salsa, Armando et Alexandra vont sur la terrasse, emmitouflés dans un plaid, les toits couverts de neige autour.

"S'ensuivra notre premier baiser. Il y a quelque chose de merveilleux dans le premier baiser des amoureux. C'est un peu le plus fort de tous les baisers parce qu'on vient un peu répondre à question : mais est-ce que je te plais autant que toi, tu me plais ?".

