Cela fait quelques mois que Benoît a rencontré Théo au cours de sa première année d'études. Théo devient très vite son meilleur ami.

Benoît sort aussi depuis quelques mois avec une camarade de fac. Mais le jour où ils décident d'aller tous les trois passer la journée dans un parc d'attraction avec tout un groupe d'amis, Benoît réalise que ce n'est finalement pas de sa copine dont il est vraiment amoureux.

"Ce jour-là, on était un groupe de six amis et s'était mis d'accord pour aller passer une journée amusante à Disneyland, dont mon meilleur ami Théo et ma petite amie de l'époque".

Mais pendant la journée, Benoît réalise qu'instinctivement, c'est la compagnie de Théo qu'il recherche le plus.

Je me rendais compte que même physiquement, j'avais toujours ce besoin d'aller vers lui, de le toucher lui, on n'arrêtait pas de se chamailler, de se sourire

Et une fois rentré chez lui, Benoît n'avait qu'une hâte : le revoir. Ils se retrouvent donc le soir même pour aller danser avec des amis, jusqu'à ce que les deux jeunes hommes s'éclipsent quelques instants prendre l'air.

"On finit par s'embrasser dans la rue. Tout s'affolait un petit peu en moi, plein de questions : comment ça va se passer ? Pourquoi ça va se passer ? Je n'étais jamais sorti avec un garçon avant ... Tu es amoureux d'un homme que tu considères comme ton meilleur ami depuis quelques mois !".

Mais l'histoire finit bien : "Ça fait dix ans maintenant. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que mon meilleur ami était l'homme de ma vie !".

