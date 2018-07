publié le 29/01/2017 à 12:48

Dans la nuit du dimanche au lundi 30 janvier, à une heure du matin, tandis que soit Hamon soit Valls sera en train de lire les annonces sur le site de Pôle Emploi en pleurant, sera lancé le concours de Miss Univers. On ne l’a pas gagné depuis 1953, année de la victoire de Christiane Martel, qui avec un nom pareil est interdite de resto de couscous, et qui aujourd’hui a 81 ans, soit 30 de moins que Charles Aznavour, seul arménien d’origine à être plus vieux que l’Arménie.





Ce soir, c’est Iris Mittenaere, Miss France 2016, une nordiste, sorte de Martine Aubry à qui on aurait appris à sourire, qui se lance. Face à elle, il y a du lourd, du silicone, du PVC, des boulons, car à Miss Univers la chirurgie plastique est admise, c’est comme en Formule 1, les filles défilent, puis passent au stand, où on les regonfle. Seule notre Iris n’est pas retouchée, c’est du bio, quand elle va à Naturalia, il y a toujours un mec pour la mettre dans son caddie avec les jus de légumes. Toutes les autres ont été montées à l’arrière d’une boutique Lego, comme Miss Russie, Yuliana Korolkova, qui sera dissoute à l’acide par Poutine si elle perd.



Elles sont 86 en lice, dont Miss Mexique, Kristal Silva, qui sera séparée de Miss USA par un mur, édifié en temps réel par Miss Portugal. Il y a Keity Drenan, Miss Panama, c’est l’autre dame au chapeau, si elle sourit elle a le visage qui explose. Il y a Miss Malte, Marthia Fennec, la seule femme ultra-glamour à porter le nom d’un petit renard qui pue. Citons Isabel Daley, Miss Jamaïque, qui a été opérée par un chirurgien déchiré à la ganja, du coup ils lui ont mis 3 seins et 7 pommettes. Ou encore Mary Were, Miss Kenya, mais j’espère qu’elle va perdre par qu’ils gagnent déjà tous les marathons.