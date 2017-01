REPLAY - Le président Hollande, déjà à la retraite dans sa tête, a fait l'effort considérable de regarder jeudi le débat de la primaire de gauche. Lors du précédent débat, il était à la cool au spectacle de Michel Drucker. Il a donc revendu son ticket pour le show de Kev Adams et, sous la pression, est resté devant la télé.

par Tanguy Pastureau publié le 21/01/2017 à 11:08

Ça y est, la primaire de gauche, c’est déjà presque fini. Ça a été vite réglé, en 15 jours ils nous ont torché les 3 débats + le vote, une productivité à la chinoise, moi demain je vote Xi-Jinping. Il était temps parce qu’on sature, on a autant vu à la télé Bennahmias, le sosie de Bourvil sous poppers, que Cyril Hanouna en un an.



Jeudi avait lieu le dernier débat, et ils ont tout donné, c’est-à-dire qu’à 21h10 on pionçait, c’est l’élection la plus ennuyeuse de l’histoire depuis celle de Miss T-shirt mouillé à Fessenheim, puisque les filles ayant quatre bras à cause de la centrale qui fuit, elles n’arrivaient pas à enfiler les T-shirts. Même Manuel Valls, seul type à vivre des soirées SM sans son consentement, s’est ennuyé, parce qu’il n’a reçu ni gifle ni farine, pas même un sachet de levure ou une boite de pêches, dommage, parce qu’il aurait pu au moins remporter le concours du meilleur pâtissier de M6. Sylvia Pinel, elle, a été discrète, même le jour où elle est née, elle n’a pas pleuré, en 3 shows télé on sait toujours pas qui c’est, Montebourg en la voyant lui a dit "Mignonne, pour moi ce sera un café sans sucre".



Bennahmias, le Jerry Lewis français, était lui aussi en demi-teinte, il faut dire qu’au débat d’avant, il avait avoué fumer du shit, donc pour faire plus fort il aurait fallu qu’il dise "Oui, Léa Salamé, le soir je me défonce au crack à Stalingrad puis je file à la soirée mousse du Queen afin de tripoter des petits culs". Seul Valls, à un moment, a traité Peillon de vieux professeur, insulte de mémère à chien en salon de thé; Peillon ça lui a coupé la chique, c’est l’altercation la plus violente qu’il ait eu de sa vie, si un jour il va dans le 9.3 et qu’un gosse lui dit "ta mère elle caresse des ours blancs", il va décéder.



François Hollande, fait incroyable, a regardé le débat de la primaire jeudi soir.