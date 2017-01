REPLAY - François Fillon, en voulant réunir, a semé la division. Il a offert à Nathalie Kosciusko-Morizet sa circonscription pour les législatives (c'était ça ou une Smartbox). Seulement, Rachida Dati, qui lorgnait sur cette circonscription, est ulcérée et se lance dans une guerre sans merci, car elle a le caractère d'Hannibal.

par Tanguy Pastureau publié le 22/01/2017 à 10:17

Nathalie Kosciusko-Morizet va bien, malgré sa défaite à la primaire de droite, ce qui est un espoir pour Jean-Luc Bennahmias, même s’il est peu probable qu’il perde aujourd’hui, car les gens de gauche adorent la déconne, il y a 5 ans, ils avaient choisi Hollande.



NKM, pour le 2nd tour, avait soutenu Juppé, mais pas de bol, c’est Fillon, le yéti en loden, qui est passé. Donc le soir même, NKM l’appelle, lui dit "Pardon François, j’avais bu", et Fillon, qui est chrétien, répond "Cocotte, fouette-toi les cuisses avec des orties en récitant 400 Notre Père et on est quitte". Résultat, NKM revient dans son équipe la queue entre les jambes, ce qui serait très voyant si elle était un renard, heureusement, c’est une dame. Là, Fillon se dit "C’est bon, elle est revenu voir Bibi, je lui manquais, je suis trop un lover, si je vivais en Jamaïque je ferais du ragga avec des radasses à grosses fesses, pourquoi dieu m’a-t-il fait naître dans la Sarthe ?", et il veut offrir un cadeau à NKM. Il pense à une Smartbox séjour en roulotte pour qu’elle se décoince un brin et revienne avec le look de Zaz, puis se dit qu'il va plutôt lui offrir sa circonscription.



Fillon est en effet député de Paris, mais il est persuadé qu’en mai il sera président, syndrome dit de Bayrou, c’est classé en delirium tremens. Il refile donc à NKM sa circonscription, qui regroupe les 5ème, 6ème et 7ème arrondissements de Paris, des viviers à bourgeois qui votent à droite depuis toujours : l’homme de Cro-Magnon y gravait déjà des croix de Lorraine au silex sur des arbres, et si un jour c’est le Front de Gauche qui passe, on peut être sûr que le vote a été piraté par le Venezuela.



NKM a donc plus ou moins été parachutée dans cette circonscription, et Rachida Dati, qui la voulait (la circonscription, pas NKM) est très énervée.