publié le 31/12/2016 à 11:48

Retour six mois en arrière, à l'été 2016. Le 24 juin, les Anglais votent le Brexit. Ce jour-là, nos frères anglais, siffleurs de bières, nos sœurs britanniques, en débardeur à la sortie du pub même quand il fait -3 degrés, n'ont plus rien en commun avec nous, si ce n'est de boire comme des trous. Les Anglais nous laissent seuls avec les Tchèques et les Polonais, ces gens aussi rigolos que des brocolis en sauce. David Cameron, le premier ministre à tête de poupon démissionne, prend son chat et sa femme et se taille à la retraite. Pas au Portugal, c'est trop compliqué quand on n'est pas membre de l'UE. Non, il part finir sa vie à Brighton, à regarder les mouettes sous la pluie en bouffant des frites trop grasses.



Les nouveaux héros sont les eurosceptiques, dont Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, le seul type avec Trump à se coller sur la tête une moufette jaune sans dents. Le Brexit a été un coup de tonnerre en Grande-Bretagne.