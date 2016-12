Pour vendre des avions, il est allé jusqu'en Inde avec Fabius, Royal, Le Drian... Les membres de la troupe de "Hair" étaient moins nombreux en 1969.

> Tanguy Pastureau : en 2016, François Hollande était vendeur d'avions Crédit Image : RTL Crédit Média : Tanguy Pastureau Télécharger

par Tanguy Pastureau publié le 24/12/2016 à 12:56

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Retour au début de l'année 2016. On réalise que François Hollande n'est pas un président mais un vendeur d'avions : il vend des Rafale comme on vend des flacons de gel intimes au Cap d'Agde, des sachets de shit en SSD, des bouquins de Fillon dans la Sarte. Pour vendre des avions, il est allé jusqu'en Inde avec Fabius, Royal, Le Drian... La troupe de Hair en 1969, ils étaient moins nombreux. S'il y avait eu un attenatt à Paris c'est Sylvia Pinel, alors ministre du Logement, qui coordonnait la riposte avec Damidot et Stéphane Plazza.



L'Inde nous a pris 36 Rafale mais on n'était pas d'accord sur le prix. Hollande a dit 12 milliards, les Indiens ont dit 200 euros avec un hélicoptère offert plus la livraison en Colissimo 24 heures. Là, Hollande se dit, "ras le bol des Indiens, je vais tchatcher les Iraniens". Il reçoit le président Rohani qui a cause du blocus n'a pas claqué un sou depuis trente ans. Il est chaud, dans l'état d'Anne Sinclair si vous la lâchez au rayon des brosses soufflantes Babyliss.