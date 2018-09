publié le 05/09/2018 à 16:06

Les passagers d'un vol en provenance d'Algérie ont été pris en charge à Perpignan. Un enfant malade dans leur avion est suspecté d'être atteint du choléra. "Un enfant est susceptible d'être porteur du choléra et va être évacué vers l'hôpital pour des examens", ont indiqué les pompiers, mercredi 5 septembre. "Des prélèvements vont être faits sur l'enfant pour vérifier" si ce cas est avéré, ont ajouté les secours.



Les autres passagers - 147 au total - et les membres d'équipage étaient de leur côté "en cours d'évacuation" peu après 15H15 après avoir été retenus à bord un peu plus d'une heure. Ils sont finalement autorisés à quitter l'aéroport.



La maladie a fait son retour en Algérie. Une quarantaine de cas de cette maladie, dont un mortel, ont été enregistrés à Alger et dans trois régions environnante. Le ministère de la Santé local a indiqué qu'il s'agissait de cas "isolés". 62 personnes ont été hospitalisées, et les 41 cas confirmés font partie de 88 cas suspects dans quatre régions du pays.

Plus de la moitié des cas confirmés (22) ont été enregistrés dans la wilaya (préfecture) de Blida, limitrophe d'Alger. Un de ces malades a succombé à l'hôpital de Blida, cinquième ville du pays avec quelque 300.000 habitants, située à 50 km au sud d'Alger.