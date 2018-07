publié le 28/06/2017 à 08:00

C'est parti pour les soldes d'été. Ils débutent ce mercredi 28 juin pour six semaines, jusqu'au 8 août, dans une ambiance moins enthousiaste qu'autrefois, alors que les Français sont désormais habitués à profiter de prix barrés toute l'année. "C'est quand même des moments que les clients attendent. Quelques jours avant, on les voit moins consommer, on les voit attendre cette période", note toutefois Thierry Petit, PDG fondateur de Showroomprive, qui souligne que le trafic pendant les soldes est plus important.



Sur Showroomprive, les rabais peuvent atteindre -60% tout au long de l'année, avec les soldes, cela peut grimper jusqu'à -80%. "Même si l'effet soldes est moins marqué chez nous, c'est quand même deux moments importants dans l'année", souligne Thierry Petit.

Aujourd'hui de plus en plus de consommateurs achètent sur internet, au détriment des magasins traditionnels. "7% des ventes se font en ligne dans l'univers de la mode, ce qui veut dire que 93% sont toujours effectuées en boutiques", nuance Thierry Petit. Selon lui, l'essentiel des ventes se fera toujours en magasin, même si la jeune génération prend de plus en plus l'habitude de faire ses achats sur smartphone ou ordinateur. "L'e-commerce va prendre de plus en plus de place".