publié le 27/07/2018 à 12:59

Le trafic est totalement interrompu gare Montparnasse en raison d'un incendie sur un poste électrique, vendredi 27 juillet, à la mi-journée, a indiqué la SNCF à l'AFP.



Le trafic est interrompu depuis 11h45 au départ et à l'arrivée de la gare, en raison d'un incendie sur un poste électrique de RTE. "C'est la conséquence d'un dérangement dans un poste RTE (Réseau de transport d'électricité) vers Versailles. Nos équipes techniques sont en cours d'intervention", a précisé la SNCF sur Twitter.

La gare Montparnasse a été paralysée à plusieurs reprises l'année dernière, en juillet et en décembre, à cause notamment d'un dysfonctionnement informatique et d'une panne électrique. La journée s'annonce donc compliquée dans la gare parisienne en plein chassé-croisé des vacanciers entre juillettistes et aoûtiens.

La SNCF annonce de fortes perturbations jusqu'en fin de journée, sur Twitter.

Un incendie dans un poste de transformation électrique @rte_france interrompt le trafic au départ et à l’arrivée de Paris Montparnasse. De très fortes perturbations sont à prévoir jusqu’en fin de journée. Toutes les infos sur l'app SNCF et sur le site https://t.co/tupYrBAX9M https://t.co/84Afmkd1Vx — SNCF (@SNCF) 27 juillet 2018

