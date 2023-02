Ski : qu'est-ce que l'exosquelette qui diminue la fatigue physique ?

C'est une invention qui pourrait faire revenir du monde sur les pistes. Plusieurs équipementiers de ski proposent désormais des exosquelettes à la location ou à la vente. Ces orthèses englobent les jambes, des chevilles aux hanches, et permettent de réduire le poids ressenti du skieur.

Des ressorts sont présents sur le côté de l'armature métallique permettent au skieur d'être plus à l'aise sur la piste, de se mouvoir avec moins d'efforts. L'un des principaux avantages d'un tel objet est avant tout d'éviter les blessures dues au ski et au snowboard, des sports très traumatiques pour les muscles et les articulations. Selon les produits, les constructeurs avancent des réductions de poids d'un quart à un tiers du poids.

Différentes entreprises se sont mises sur le marché de l'exosquelette destiné au ski. Parmi elles, certaines étaient déjà spécialisées dans la production d'exosquelettes de marche ou de rééducation. "En six ans, 7.000 skieurs l’ont déjà adopté", avance TF1 Info. Un phénomène qui prend de l'ampleur et ne semble pas près de freiner.

