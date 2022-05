Sites de rencontre : des attentes trop élevées ?

Martine fréquente un homme depuis 3 semaines. En réponse à un mot doux avant de se coucher, elle lui a répondu en l'appelant "mon tendre ami". Quelle ne fut pas sa surprise le lendemain matin en découvrant un mail assassin car selon lui ils ne sont pas amis mais amants.

Alain pense qu'il a un problème avec les femmes car c'est la troisième fois qu'il divorce. Inscrit sur un site de rencontre, il souhaiterait savoir comment il pourrait former un couple qui dure. Alain semble trop attendre de ses relations.

Stéphane est divorcé depuis 12 ans. Timide, il a du mal à aller vers les femmes et semble assez maladroit sur les sites de rencontre. Plus les années passent et plus il perd confiance en lui. Stéphane se met beaucoup de pression à propos de sa vie amoureuse.

Benoit a fréquenté les sites de rencontre pendant deux ans et souhaite donner des conseils à Stéphane.

Sandrine a rencontré son compagnon et son meilleur ami grâce à un site de rencontre.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



