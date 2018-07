Simone Veil au Panthéon : "Aucune femme politique n'a fait autant", dit un historien

publié le 01/07/2018 à 09:06

Simone Veil et son mari Antoine entrent au Panthéon ce dimanche 1er juilllet. Fabrice d'Almeida, historien à l’université de Paris Panthéon-Assas, commentera cet événement sur France 2. Selon lui, cet événement est un symbole, "l'holocauste entre au Panthéon, (...) elle est une miraculée".



"Elle a eu une carrière éblouissante". Cette panthéonisation de la rescapée des camps de la mort est une évidence pour Fabrice d'Almeida : "Il n'y a pas une femme politique qui a fait autant que Simone Veil". Celle à qui on doit la loi sur la dépénalisation de l'avortement en 1975 défendait les femmes, "mais elle n'était pas féministe", un paradoxe selon l’historien puisque "beaucoup de féministes aujourd'hui se réclament de Simone Veil et de la loi sur l'avortement".

L'ancienne ministre et académicienne est la cinquième femme à entrer au Panthéon. Et le fait qu'elle y entre avec son mari a un sens particulier selon Fabrice d'Almeida : "C'est la première fois qu'une femme entre (au Panthéon) et entraîne son mari et c'est un signe que notre société a changé comme elle le voulait".