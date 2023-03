Sidaction 2023 : quasiment 4 millions d'euros de promesses de dons

L'association Sidaction a reçu un peu plus de 3,9 millions d'euros de promesses de dons pour la lutte contre le sida, un montant proche de celui récolté l'an dernier. En effet, elle avait déjà récolté 4 millions d'euros l'an dernier, un peu moins que le record de 4,5 millions atteint en 2019 et presque réédité en 2021.

Dans un communiqué, la directrice générale de Sidaction, Florence Thune, a indiqué que cette stabilité "souligne l'engagement et la confiance" des donateurs, alors que "l'inflation pèse sur la situation économique des Français qui doivent faire beaucoup de sacrifices".

Ces fonds "seront reversés à des programmes de recherche et de soins et à des programmes associatifs de prise en charge et d'aide aux personnes vivant avec le VIH, en France et à l'international", précise Sidaction. La collecte, lancée vendredi, reste ouverte jusqu'au 6 avril par téléphone en appelant gratuitement le 110.



