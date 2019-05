publié le 17/05/2019 à 17:22

Une redoutable alternative aux radars vient de faire ses preuves. Selon une information du Parisien, les policiers de l'Essonne ont testé mardi 14 mai, un dispositif de sécurité routière atypique pour repérer et verbaliser les chauffards : des drones.



Les engins volants ont survolé un tronçon de l'A126, située dans le département de l'Essonne. En moins de deux heures, leur action a permis de relever plus de 60 infractions. Leur capacité à filmer à plus d'un kilomètre de distance était d'une grand utilité pour les forces de l'ordre. Cet axe autoroutier ayant été spécialement choisi pour sa dangerosité et sa difficulté d'effectuer des contrôles à cause des bordures trop étroites.

Ce dispositif est également passé entre les mailles du filet des applications de navigation telles que Waze et Coyote, utilisées pour localiser les zones de verbalisation, qui n'ont pas réussi à l'indiquer à ses utilisateurs.

Mais les forces de l'ordre certifient que l'efficacité de cette méthode, déjà expérimentée dans le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne et les Hauts-de-Seine, servira avant-tout à garantir la sécurité des automobilistes. Au total, 35 motards ont été verbalisés ce mercredi 15 mai entre 7h30 et 8h45 souligne France Info, soit deux fois plus qu'un contrôle routier classique, preuve de l'efficacité de ce nouveau moyen de contrôle.



Avec ce dispositif, les automobilistes devront donc toujours rester sur leurs gardes. Le panel d'outils à disposition des forces de l'ordre pour réduire les accidents se retrouve quant à lui grandement renforcé avec l'arrivée des drones.