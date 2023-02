Salon de l'agriculture : tout savoir sur le taureau gascon des Pyrénées

La race bovine Gasconne des Pyrénées (ou GDP), assez méconnue, malgré une qualité de viande, n'a rien à envier aux plus grands noms, comme sa cousine la vache Aubrac. D'ailleurs, quand on dit que l'on mange du bœuf en général, on mange de la vache, mais là, c'est bel et bien un taureau à viande parce qu'il est massif. "Il pèse autour d'une tonne, c'est un taureau qui est massif dans son avant et dans son arrière avec du muscle", explique l'éleveur.

Avec une belle robe blanche et noire, la Gasconne des Pyrénées est une race particulière dans son terroir. "Elle va pâturer dans les montagnes jusqu'à 2.500 mètres d'altitude et se déplacer entre deux et trois kilomètres par jour pour aller pâturer la réglisse essentiellement", poursuit-il. Au goût, cette viande est "réputée pour sa finesse, sa tendreté et pour son gras persillé", détaille l'agriculteur.



