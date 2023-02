Salon de l’Agriculture : test réussi pour Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a passé près de 13 heures au Salon de l'agriculture. Une visite mouvementée, mais du fait de militants écologistes et de visiteurs. Les agriculteurs ont montré leurs bonnes relations avec le président de la République. Pour arriver à ce résultat, Emmanuel Macron s'est consacré cette semaine au déminage de tous les possibles accros durant le Salon de l'agriculture.

Ce fut notamment le cas lors de sa visite au marché de Rungis, plus tôt dans la semaine, et pendant son rendez-vous à l’Élysée avec les représentants de l'industrie alimentaire. Ce qui a abouti à une déclaration samedi d'Emmanuel Macron concernant les prix de l'alimentation : "Ceux qui doivent faire un effort sur leurs marges, c'est les distributeurs."



Ce sont les visiteurs qui ont interpellé le président de la République, notamment au sujet de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a argumenté en faveur de son projet, en ajoutant qu'il assumait le côté "difficile" de sa réforme. Il a également déclaré : "Je n'ai pas trouvé de colère chez nos compatriotes. Je vois de l’inquiétude. Quand on creuse, c'est pas la retraite le sujet, c'est le travail et les conditions de travail."

Plusieurs militants écologistes interpellent le Président

Un jeune homme du collectif Dernière Rénovation est également allé à la rencontre du chef de l’État, en portant un t-shirt avec un message qui lui était destiné : "A quoi tu sers ?" Le militant écologiste a déclaré à Emmanuel Macron : "Je suis venu là pour vous dire que l'on n'arrêtera pas. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment. Sinon ça va être terrible ce qu'il se passe, tous les rapports scientifiques vous le disent."

Un autre militant a été violemment plaqué au sol à proximité du président de la République. Lui n'avait rien fait, si ce n'est qu'il avait crié qu'il attendait un "plan de rénovation thermique des bâtiments." Une illustration de l’incompréhension totale entre Emmanuel Macron et ces militants. L'entourage du Président craint que ces happenings de militants écologistes ne se multiplient.

