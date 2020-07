et AFP

publié le 05/07/2020 à 02:12

"Un engin explosif de la Seconde guerre mondiale a récemment été retrouvé à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), à l'occasion de travaux dans un chantier de construction", écrivent la mairie et la préfecture dans un communiqué, précisant que l'engin est "enterré profondément dans le sous-sol d'une ancienne imprimerie".

Le 8 juillet, une périmètre de 400 mètres autour de l'engin explosif devra être évacué, ce qui concerne "un peu plus de 1.700 logements, soit environ 2.300 personnes" qui pourront être accueillies, si elles le souhaitent, dans un gymnase à proximité.

Afin que la bombe puisse être "neutralisée sur place avant d'être emmenée sur un site dédié pour destruction", la zone devra être entièrement évacuée à midi et les opérations de déminage se termineront vers 18h, précise le communiqué.