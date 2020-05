Saint-Germain-en-Laye : la célèbre Fête des Loges est annulée

publié le 30/05/2020 à 22:32

Cette année, la Fête des Loges n'aura pas lieu. Un protocole sanitaire a été élaboré avec les forains, mais la ville de Saint-Germain-en-Laye ne se trouve pas en mesure de l'appliquer, assure son maire.

"Je n'ai pas obtenu d'engagement et de garanties fermes du gouvernement me permettant de maintenir la Fête des Loges cette année, écrit Arnaud Pericard, le maire de cette commune des Yvelines, dans un communiqué relayé par Le Parisien. Notre ville ne peut porter seule la responsabilité de l'organisation d'un tel événement dans un contexte aussi sensible." Il n'aurait pas obtenu les garanties nécessaires de la part de la préfecture.

L'organisation de cette 368e édition était compliquée. En plus de mesures sanitaires très strictes à faire respecter, la mairie ne pouvait pas assumer le coût financier de la Fête des Loges.

Un coup dur pour les forains

"La perte pourrait atteindre 700.000 euros cette année en raison d'un format réduit sur la durée comme sur le nombre de forains présents. Le coût de la crise sanitaire s'élèvera à plusieurs millions pour la ville qui ne peut faire face à de nouvelles dépenses", poursuit le maire. Un coup dur pour les forains, qui ont déjà dû faire face à l'annulation de la Foire du trône.