publié le 26/07/2016 à 15:49

Il menait l'office du matin, ce 26 juillet 2016, lorsque deux hommes sont entrés dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, pour l'égorger. En sortant de l'église, les deux preneurs d'otages se sont retrouvés face à face avec des hommes de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Rouen, qui les ont tués.





Le Père Jacques Hamel, prêtre auxiliaire de la paroisse est né en 1930 à Darnétal, une commune de Seine-Maritime, selon le site internet du diocèse de Rouen. Il a été ordonné prêtre en 1958 et a fêté son jubilé d'or en 2008. Auguste Moanda-Phuati, abbé titulaire dans cette église, l'a présenté sur RTL comme un "prêtre à la retraite qui donne encore des coups de main". "C’est un prêtre courageux pour son âge, il se sentait encore fort". Sensible au manque de prêtres sur le territoire français, le père Jacques Hamel avait refusé de prendre sa retraite à 75 ans, comme l’Église le permet normalement. "C’est un prêtre qui était bien connu, car ça faisait plusieurs années qu’il était là, sur Saint-Étienne, toujours au service des gens, s’est ému l’abbé Auguste Moanda Phuati. C’est difficile de vivre ça".

Le P. Jacques Hamel a donné sa vie par fidélité à Jésus après + de 50 ans de sacerdoce ! #SaintEtienneDuRouvray pic.twitter.com/JmvxXPCEu9 — P. Cédric BURGUN ¿ (@PereCedric) 26 juillet 2016

Le Père Hamel était décrit comme "un prêtre bon, toujours au service des gens pratiquement toute sa vie. On ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait arriver de cette manière. D'autant plus que le matin, on se lève pour faire la messe, c'est en petit comité (...), ils n'étaient que cinq ce matin", ajoutait l'abbé Moanda-Phuati.

"Faisons-nous un cœur attentif aux belles choses"

Dans un dernier message publié le 6 juin dernier, on peut lire un exemple de message que le père Hamel souhaitait faire passer auprès de ses paroissiens. "Si notre moral a été un peu en berne, patience, l’été va finir par arriver. Et aussi le temps des vacances, écrivait-il. Les vacances, c’est un moment pour prendre de la distance avec nos occupations habituelles. Mais ce n’est pas une simple parenthèse. C’est un temps de détente, mais aussi de ressourcement, de rencontres, de partage, de convivialité. (...) Prions pour ceux qui en ont le plus besoin, pour la paix, pour un meilleur vivre ensemble. Ce sera encore l’année de la miséricorde. Faisons-nous un cœur attentif aux belles choses, à chacun et à ceux et celles qui risquent de se sentir un peu plus seuls. Que les vacances nous permettent de faire le plein de joie d’amitié et de ressourcement. Alors nous pourrons, mieux pourvus, reprendre la route ensemble", lançait-il en conclusion.





Pour les membres de sa paroisses interrogés par nos confrères de LCI : "Jacques Hamel "était quelqu’un de très tranquille, très calme. Il s’investissait dans beaucoup de choses." Le vicaire général du diocèse de Rouen, a aussi évoqué les qualités du prêtre : "C’était quelqu'un de très vif, toujours prêt à rendre service. Il avait vraiment le désir d’annoncer le message pour lequel il a donné sa vie". Le président du Conseil régional du culte musulman de Haute-Normandie, en charge de la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray, s'est dit "effaré par le décès de (son) ami", le prêtre Jacques Hamel. "Je ne comprends pas, toutes nos prières vont vers sa famille et la communauté catholique", a déclaré Mohammed Karabila. "C'est quelqu'un qui a donné sa vie aux autres. On est abasourdis à la mosquée", a-t-il ajouté. C'est dans cette même mosquée qu'avait eu lieu une cérémonie funèbre en mémoire d'Imad Ibn Ziaten, le parachutiste de 30 ans tué le 11 mars 2012 à Toulouse par Mohamed Merah.