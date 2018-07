et AFP

publié le 26/07/2016 à 14:48

La revendication n'aura pas tardé. Le groupe État islamique (EI) a affirmé que l'attaque menée mardi 26 juillet dans une église en France, au cours de laquelle un prêtre a été égorgé, avait été exécutée par deux de ses "soldats", selon l'agence de presse Amaq, organe de propagande du groupe jihadiste. Les auteurs de l'attaque "répondaient aux appels à prendre pour cible les pays de la coalition" internationale qui combat l'EI en Irak et en Syrie, d'après Amaq.





Le président français François Hollande, qui s'est rendu à Saint-Étienne-du-Rouvray (Normandie), avait auparavant affirmé que l'attaque avait été perpétrée par "deux terroristes se réclamant de Daesh". Les deux hommes sont arrivés dans l'église à l'heure de la messe matinale et ont pris en otages cinq personnes qui se trouvaient à l'intérieur, tuant un prêtre et blessant grièvement une autre personne. Ils ont été abattus par des policiers forces spéciales de la police. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête.

#France l'#EI rectifie la date du 25 au 26 ds la revendication en anglais pic.twitter.com/G865TV1mon — Wassim Nasr (@SimNasr) 26 juillet 2016