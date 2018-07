publié le 26/07/2016 à 19:24

Après l'attaque terroriste dans l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray, François Hollande réunira dès le 27 juillet au matin un Conseil de sécurité et de défense, a annoncé l'entourage du président à l'AFP. Dès 8 heures, le président de la République rencontrera les représentants des différents cultes. C'est à 9h30 que le Conseil se déroulera ensuite à l'Élysée. Le drame dans cette église proche de Rouen sera le thème central de cette réunion, qui surviendra au lendemain de l'attaque et de l'assassinat du prêtre Jacques Hamel.





Immédiatement après l'attentat près de Rouen, François Hollande s'est rendu sur les lieux et a dénoncé le "lâche assassinat" perpétré par " deux terroristes se réclamant de Daesh". Le Président a ensuite réuni les ministres Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Jean-Jacques Urvoas à l'Élysée pour faire "le point sur la situation". Les interrogations demeurent sur le déroulement du planning du président, qui doit se rendre en République Tchèque le 27 juillet dans la mi-journée.