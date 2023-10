RSA : ce qui change avec la nouvelle loi "pour le plein emploi"

Pour toucher le RSA, il faudra désormais travailler. L'Assemblée nationale a adopté mardi 10 octobre en première lecture le projet de loi pour le plein emploi avec 310 voix contre 251. Dans ce texte, il y a une disposition emblématique : il faudra 15h d'activité minimum par semaine pour percevoir désormais son revenu de solidarité active.

C'est la mesure la plus innovante et celle qui a été la plus débattue. Les bénéficiaires devront donc consacrer 15h par semaine à une activité, une formation ou un emploi. Il y aura quand même quelques exceptions si la personne est malade, si elle est handicapée ou si c'est un parent isolé. Dans les faits, là où le système est déjà expérimenté, on voit que le suivi est plus personnalisé et qu'il s'agit bien souvent de formation pour apprendre un métier en tension, parfois la rédaction d'un CV ou des démarches administratives pour obtenir des gardes d'enfants... Voilà aussi ce que sont ces 15h hebdomadaires, on est assez loin du mini-job, comme on a pu le présenter parfois.

Cette loi termine donc l'arsenal du gouvernement après l'ordonnance travail, la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites pour tenter d'aboutir au plein emploi, c'est-à-dire passer de 7% de la population active au chômage, à 5%.

