Rouler à 140 km/h au lieu de 130 km/h ne fait gagner qu'une poignée de minutes

publié le 27/08/2016 à 13:06

Sur la route des retours, les automobilistes sont parfois tentés d'avoir le pied lourd pour regagner plus rapidement leur domicile. Une tentation à laquelle il vaut mieux résister. D'autant que vous n'allez pas gagner énormément de temps sur un trajet, selon Emmanuel Renard, de la Prévention routière. "Sur une distance de 100 km, si vous roulez à 140 km/h au lieu de rouler à 130 km/h, vous allez gagner trois minutes. Si vous avez un parcours de 500 km, vous allez gagner un quart d'heure et encore vous allez faire des pauses. Vous allez avoir des radars, donc de temps en temps vous allez redescendre votre vitesse, réaccélérez. Au final, vous allez être en infraction, vous allez risquer l'accident et vous allez gagner cinq-dix minutes."



Autre idée reçue sur la vitesse balayée par la Prévention routière. "Qui laisserait entendre qu'en roulant vite, je serais plus attentif. En fait, c'est faux. Les obstacles arrivent plus vite. On a moins le temps de les analyser et c'est donc clairement un facteur d'accident. Surtout, soyez très vigilants sur les derniers kilomètres. Bien souvent, l'attention se relâche. Et ce n'est pas parce qu'on connaît le chemin par coeur que l'on a moins de risques. Au contraire, pas moins de 75% des accidents ont lieu à quelques kilomètres seulement de son domicile.