Rouen : l’autoroute A13 envahie et bloquée par des militants écologistes

La contestation contre le projet de contournement autoroutier de Rouen ne faiblit pas. Plusieurs dizaines de militants écologistes ont protesté en envahissant l’autoroute A13 à hauteur de Louviers, à une trentaine de kilomètres de Rouen, dimanche 7 mai dans l’après-midi. La circulation a été bloquée dans les deux sens vers 16h, occasionnant plusieurs kilomètres de bouchon selon Bison Futé. Les forces de l’ordre ont été envoyées rapidement pour débloquer l’autoroute.



Cette action a été revendiquée sur Twitter par le mouvement Les soulèvements de la terre, qui est dans le viseur du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin depuis les incidents à Sainte-Soline, en marge des manifestations contre les méga-bassines. "Notre objectif est réussi : on a mis des bâtons dans les routes", ont tweeté Les soulèvements de la Terre. Selon la chaîne BFMTV, d’autres associations écologistes étaient également présentes pour ce blocage.



Des manifestations tout le week-end

Samedi, un millier de personnes s'étaient réunies dans l'agglomération de Rouen dans une ambiance festive pour dénoncer le projet de contournement autoroutier de la ville normande par l'est. L'événement, qui doit durer tout le pont du 8 mai, est organisé dans l’Eure par Les soulèvements de la terre, dont le gouvernement envisage la dissolution, et par les associations locales Non à l'autoroute (NALA), Alternatiba-Rouen et Effet de Serre toi-même.

Ce projet de 41,5 km d'autoroute payante doit relier l'A28 au nord à l'A13 au sud, en contournant l'agglomération rouennaise par l'est.

