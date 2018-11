Rocade de Strasbourg : les grévistes de la faim "de plus en plus fatigués"

publié le 13/11/2018 à 08:08

Pour le gouvernement, elle est nécessaire. Pour certains habitants, c'est un non-sens écologique. Six opposants à la construction d'une rocade controversée à l'ouest de Strasbourg ont entamé lundi leur quatrième semaine de grève de la faim pour protester contre le début du chantier.



"Nous nous sentons de plus en plus fatigués. Nous essayons d'organiser nos journées pour organiser du temps de repos. Nos médecins nous ont demandé de leur signaler le moindre symptôme", explique Michel Dupont, l'un de ces 6 grévistes de la faim.

Emmanuel Macron était à Strasbourg il y a une semaine où il a été interpellé sur le sujet. "Il n'a pas daigné accepter de recevoir quelques instants une délégation des grévistes. Par ailleurs, il avait pris la décision de faire venir une conseillère qui a rencontré notre collectif ainsi que notre avocat. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de résultat", raconte le gréviste.

Le ministre de l'écologie, François de Rugy a été catégorique : les travaux s'arrêteront si et seulement si la justice le demande.